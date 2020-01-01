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كورونا عربياً: 36 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة اليوم في 12 دولة عربية

الثلاثاء 07 أبريل 2020 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عربياً: 36 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة اليوم في 12 دولة عربية


عواصم /سما/

أظهرت أحدث الإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد- "كوفيد19"، حتى مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 وفاة غالبيتها من الجزائر، والمغرب، و808 إصابات جديدة مؤكدة في 12 دولة عربية.

وأوضحت الإحصاءات أن خمس دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: الجزائر، والمغرب، والسعودية، وقطر، والعراق، فقد سجلت الجزائر وحدها 20 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 193 وفاة حتى اليوم، كما سجلت 45 إصابة مؤكدة من مجموع 1,468 حالة حتى الآن.

وفي المغرب، أُعلن اليوم عن وفاة 10 أشخاص ليصل مجموع الوفيات إلى 90، وتسجيل 64 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 1184حالة.

وفي السعودية، أُعلن اليوم عن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الضحايا في المملكة بسبب هذا الفيروس إلى 41 شخصا، إضافة إلى تسجيل 190 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2795 شخصا.

وفي قطر، أعلن اليوم عن وفاة مواطنين اثنين، ليصل مجموع الوفيات إلى 6 حالات حتى الآن، و225 إصابة جديدة من مجموع 2,057 حالة في البلاد، فيما أعلن العراق اليوم عن وفاة شخص واحد ليصل بذلك مجموع عدد الضحايا إلى 65 شخصا، إضافة إلى 91 إصابة جديدة من مجموع 1,122 حالة هو العدد الكلي للمصابين في العراق حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أعلن الكويت عن 78 اصابة جديدة من مجموع 743 إصابة، والبحرين عن 55 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 811 حالة، وسلطنة عمان عن 40 إصابة من مجموع 371، ولبنان عن 7 إصابات من مجموع 548 حالة، وفلسطين عن 7 من مجموع 261 حالة، والأردن عن 4 إصابات من مجموع 353، والسودان عن حالتين اثنتين من مجموع 14 حتى الآن.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 209 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، موقعة حتى الآن 81,048 حالة وفاة منها 6,394 وفاة حتى مساء اليوم، وأكثر من مليون و 411 ألف إصابة مؤكدة، منها 65,328 إصابة اكتشفت اليوم، فيما تماثل للشفاء ما يقارب من 301 ألف مصاب في العالم.

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