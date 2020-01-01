الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية، مساء اليوم، الثلاثاء، 9248 مصابا من بينهم 65 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8075 وصفت حالتهم بسيطة، 189 متوسطة و149 خطيرة و117 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 725 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5967 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 704.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 770 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1017 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وفي وقت سابق اليوم، توفي شاب في الـ37 من عمره عانى من أمراض مزمنة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الثلاثاء، ويعتبر المتوفى أصغر حالة وفاة تُسجل في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مستشفى "بيلنسون" (الشارون) في بيتاح تيكفا، أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة خطيرة، وتم وصله إلى جهاز التنفس الاصطناعي قبل أيام.

هذا وأصيب الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي (79 عامًا) بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، وأوضحت أن حالة الحاخام "مستقرة"، عيما بأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، ونقل إلى مستشفى "شعاري هتسيديك" بالقدس.

وعلى كشفت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن عدد الفحوصات التي أجريت وظهرت نتائجها خلال الفترة الماضية، وتظهر الأرقام أن الوزارة لم تتجاوز حاجز الـ10 آلاف فحص يوميًا، وتبيّن الأرقام أن أكبر عدد لنتائج الفحوصات خلال يوم واحد أجريت في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري.

وأظهرت الأرقام أن يوم السبت ظهرت نتائج 6647 فحصا، فيما ارتفع العدد ليصل إلى 9279 الأحد الماضي، واقتصرت النتائج التي ظهرت يوم أمس، الإثنين على 7250 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 9006 إصابة من بينها 153 خطيرة و113 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وعلى صلة، ألزمت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، عند الخروج من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا. ويبدأ سريان هذا القرار غير المسبوق، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وقال الوزارة في بيان صدر عنها، وقّع اليوم المدير العام لوزارة الصحة على أمر (..) ينص على حظر مكوث شخص ما في مكان غير مسكنه، دون تغطية فمه وأنفه عن طريق قناع مخصص لهذا الغرض، أو قناع منزلي".

وأضافت "إن من شأن قناع ‘الفم الأنف‘ من التقليل من خطر الإصابة بالفيروس، وإصابة الآخرين به إلى حد كبير جدًا، كونه يحول دون انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة، وبالتالي يمنعها من الوصول إلى الأنف والفم".

واستدركت أن القرار لن يطبق على القاصرين دون عمر 6 سنوات، وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب "إعاقة نفسية، عقلية أو طبية". وتابعت الوزارة "سيدخل الأمر الخاص بواجب ارتداء قناع، حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد".

وبالرغم من الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار؛ فقد أعلنت، وزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 9006 والوفيات إلى 61.

وشرع الآلاف من عناصر الشرطة، والمئات من الجنود الإسرائيليين، بفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق أنظمة الطوارئ الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع حلول عيد "الفصح" اليهودي.

وبموجب الأنظمة الجديدة "لن يُسمح للمواطنين الخروج من بلدة سكنه إلا لأغراض التزود بالمواد الغذائية، أو الأدوية أو المنتجات الحيوية، أو من أجل الحصول على خدمات حيوية، ما عدا الحالات حيث يتعذر القيام بذلك في بلدة سكنه، انطلاقا من الساعة 19:00 مساء الثلاثاء ولغاية يوم فجر الجمعة المقبل".

كما تقرر "وقف خدمات المواصلات العامة بدء من مساء اليوم ولغاية صباح الجمعة بما فيها رحلات الركاب الجوية الدولية، على أن يجوز تشغيل رحلات الركاب الدولية فقط بموافقة وزيري المواصلات والداخلية المسبقة. وفي المقابل، سيُسمح بتقديم خدمات السفريات المخصصة للعمال وفقًا للتعليمات، وكذلك خدمات السيارات الأجرة وفقًا للتعليمات ولأجل قضاء حاجة حيوية فحسب".