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الصفدي يبحث مع عريقات التعاون في مواجهة جائحة كورونا

الثلاثاء 07 أبريل 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يبحث مع عريقات التعاون في مواجهة جائحة كورونا


عمان /سما/

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، التعاون بين المملكة الأردنية ودولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وسيادة الرئيس محمود عباس، تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة والتعاون في مواجهة كل تبعاتها.

واستعرض الصفدي وعريقات خلال اتصال هاتفي، جهود حشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه أزمة مالية ضاغطة.

ووضع الصفدي، عريقات في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير ما تحتاجه الوكالة من دعم لسد الفجوة في موازنتها ولتلبية ندائها توفير 14 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وحذرا من التبعات الخطيرة لعدم توفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة لمواجهة جائحة كورونا، خصوصا ان التمويل المتوفر حاليا لن يغطي الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية العادية لما بعد نهاية الشهر القادم. 

وأكد الصفدي وعريقات استمرار تنسيق العمل في هذا المجال وفي جهود مواجهة أي إجراءات إسرائيلية تهدد فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحذر الصفدي وعريقات من خطورة مثل هذه الخطوات الاسرائيلية، وطالبا المجتمع الدولي التحرك لمنع إسرائيل من اتخاذ قرار بضم المستوطنات ووادي الأردن في فلسطين المحتلة، حماية للقانون الدولي الذي ستشكل هذه الخطوات ان اتخذت خرقا فاضحا له وتقويضا لكل جهود تحقيق السلام الشامل الذي تقبله الشعوب.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #ايمن الصفدي #الاردن #فيروس كورونا

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