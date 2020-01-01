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مغادرة 18 متشافيا من "كورونا" مستشفى هوغو تشافيز والمركز الوطني إلى الحجر المنزلي

الثلاثاء 07 أبريل 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة 18 متشافيا من "كورونا" مستشفى هوغو تشافيز والمركز الوطني إلى الحجر المنزلي


رام الله / سما /

غادر مساء اليوم  الثلاثاء، 18 متشافيا من فيروس "كورونا-كوفيد 19"، مستفى هوغو شافيز في ترمسعيا والمركز الوطني في بيت لحم إلى بيوتهم، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من خلوهم من الفيروس .

وغادر 11 من المتشافين مستشفى هوغو شافيز و7 من المركز الوطني، ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس في فلسطين إلى 42، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن المتشافين سيخضعون للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وستتم متابعتهم من قبل طواقم وزارة الصحة طوال فترة الحجر المنزلي.

#فيروس كورونا #بيت لحم #الحجر المنزلي #مستشفى هوغو تشافيز #المركز الوطني

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