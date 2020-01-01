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أربع إصابات جديدة بكورونا في الأردن وتسجيل أول قضية في المحكمة ضد مصاب

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربع إصابات جديدة بكورونا في الأردن وتسجيل أول قضية في المحكمة ضد مصاب


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن 353 حالة.

وبين جابر خلال الايجاز الصحفي اليومي أن الحالتين لمخالطين لمصابين وحالتين لم يعرف سبب اصابتها، ويتم حالياً تقصي أسباب الاصابة.

وقال:  إن "عدد الخروجات لهذا اليوم 12 خروج، وبالتالي يصبح العدد الكلي للخروجات 138، فيما بقي بالمستشفيات للعلاج 209".

من جانب آخر اعلن في الأردن عن تسجيل أول قضية في المحكمة ضد مصاب بكورونا.

وقال رئيس النيابة العامة الأردني القاضي محمد سعيد الشريدة، الثلاثاء، إن قضية جزائية سُجلت لدى دائرة مدعي عام عمّان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وخالط آخرين، وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء خلافاً لأوامر الدفاع.

وأضاف أن "النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس، ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها، وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء؛ لإنزال العقاب الرادع بحقه".

#الاردن #فيروس كورونا

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