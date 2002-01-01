منتدى الفنون البصرية يطلق مبادرة "من حجرنا بنرسم أملنا"

رام الله / سما /

أطلق منتدى الفنون البصرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "من حجرنا بنرسم أملنا"، التي تهدف إلى دعم الأطفال المصابين بفيروس" كورونا"، نفسيا ومعنويا.

وتتضمن المبادرة توزيع رزم تحتوي على أدوات فنية متنوعة للرسم والأشغال اليدوية، على الأطفال الخاضعين للحجر في الفنادق ومراكز الحجر.

وجرى تسليم الدفعة الأولى من الرزم لمحافظة رام الله والبيرة، بهدف تسليمها للأطفال الخاضعين للحجر في فندق الكرمل، وذلك خلال لقاء جمع المحافظ ليلى غنام مع المديرة التنفيذية للمنتدى ديما ارشيد.

وقالت ارشيد إن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال من خلال الفنون، التي من خلالها يستمد الطفل الطاقة الإيجابية والشعور بالثقة وراحة النفس، ما ينعكس بشكل مباشر على ذويهم والجو المحيط.

ولفتت إلى أنه جرى اليوم تسليم الرزم الفنية للأطفال الخاضعين للحجر في فندق الكرمل بالتعاون والتنسيق مع محافظة رام الله والبيرة، والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية، وأنه يجري التنسيق لتسليم دفعة ثانية من الرزم على الأطفال الخاضعين للحجر المنزلي في قريتي قطنة وبدو شمال غرب القدس المحتلة، بهدف تشجيعهم على البقاء في منازلهم من خلال الرسم والأشغال اليدوية، بعيدا عن التلفاز والأجهزة الالكترونية.

وأعربت ارشيد عن أملها في تعميم هذه المبادرة على مختلف المدن والقرى والمخيمات، وأن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للدعم المعنوي والنفسي في هذه الفترة، داعية كافة أفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الهادفة.

يذكر أن منتدى الفنون البصرية تأسس عام 2002 تحت اسم "منتدى الفنانين الصغار"، كمؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية.

ويقدم المنتدى دورات للأطفال من عمر (5 إلى 11 عاما) تحت عنوان "بستان الفن"، ينتقل بعدها أصحاب المواهب والراغبين إلى برنامج التعليم الأكاديمي من عمر 12 عاما فما فوق، ومن خلال 12 مستوى، يحصل المشاركون على شهادة من المنتدى في نهاية كل دورة، مصدقة من وزارة التربية والتعليم بعد كل 6 مستويات أكاديمية.