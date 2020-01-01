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الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من بين المصابين الــ13 بفيروس كورونا

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من بين المصابين الــ13 بفيروس كورونا


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعافي حالتين جديدتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا في القطاع  مساء اليوم.

وبذلك يرتفع عدد المتعافين في قطاع غزة من فيروس كورونا الى 8 حالات.

وفي وقت سابق من اليوم، اطلقت وزارة الصحة بغزة نداء استغاثة عاجل لأحرار العالم والجهات المعنية بتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري لفيروس كورنا ولوازم المختبرات و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية ومستلزمات الوقاية.

وحملت الصحة، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هشاشة الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الإنسانية مع قطاع غزة المحاصر.

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