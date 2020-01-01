غزة: عودة مسؤول الإعلام الحكومي إلى عمله بعد توقيفه لعدة أيام

غزة / سما /

أكدت مصادر محلية، مساء يوم الثلاثاء، عودة مسؤول الإعلام الحكومي في قطاع غزة سلامة معروفِ، إلى عمله، بعد توقيفه على خلفية التحقيقات بحادثة التصوير بمستشفى العزل برفح .

ويوم السبت 28 مارس الماضي، قالت صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس، إنه تقرر توقيف مسؤول الإعلام الحكومي في قطاع غزة، لحين انتهاء التحقيقات بحادثة التصوير داخل مستشفى رفح المخصص لمصابي فيروس (كورونا).



وقالت الصحيفة، إنها علمت من مصادر مطلعة أن خلية الأزمة العليا، قررت تشكيل لجنة تحقيق في دخول طاقم صحفي لمستشفى الحجر الصحي برفح؛ للوقوف على مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في ذلك.



وأوضحت المصادر، أنه وفي اطار متابعة الخلية لتداعيات دخول أحد الطواقم الصحفية لمستشفى الحجر في معبر رفح، تقرر تشكيل لجنة تحقيق ووقف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. وفق الصحيفة.



وبحسب الصحيفة، أكدّت المصادر، أنه سيجري محاسبة المتسببين في الوقوف خلف الحادثة، بفعل مخالفتها للتعليمات وتأكيدا من الجهات الحكومية حرصها على السلامة الصحية لأبناء شعبنا.