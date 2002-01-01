محافظ نابلس يستقبل المحررين دولة والشخشير

نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، في ساحة المحافظة وبحضور نائب المحافظ عنان الأتيرة الأسيرين، ومن دون حشد جماهيري، الاسيرين المحررين طارق دولة وحامد الشخشير اللذين أفرجت عنهما سلطات الاحتلال اليوم من سجونها، وذلك تحت إجراءات صحية مهيأة للوقاية من انتقال فيروس كورونا.

وهنأ اللواء رمضان الأسيرين وذويهما بخروجهما من سجون الاحتلال مطمئناً على صحتهم وسلامتهم خلال هذه الفترة التي يمر بها كافة أبناء الشعب الفلسطيني بمرحلة تحدٍّ وإصرار على النجاة من وباء الاحتلال ووباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اتخذت للأسيرين كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهما من العدوى وإرسالهما للحجر المنزلي ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة.

يُذكر أن الاسير طارق أحمد دولة (46 عاماً) من سكان مدينة نابلس أمضى فترة محكوميته البالغة 18 عاماً، حيث اعتقل بتاريخ 8/ 4/ 2002، بتهمة المشاركة في عمليات عسكرية ضد الاحتلال في بداية انتفاضة الأقصى، وأصدرت بحقه محكمة سالم العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 18 عاماً، أمضاها كاملة.