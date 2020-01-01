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دبلوماسيون يعربون عن قلق بلادهم إزاء اعتقال وزير القدس والاعتداء عليه

الثلاثاء 07 أبريل 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسيون يعربون عن قلق بلادهم إزاء اعتقال وزير القدس والاعتداء عليه


القدس المحتلة / سما /

أعرب دبلوماسيون عن قلقهم الشديد إزاء اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس فادي الهدمي، والاعتداء عليه.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جماعية مع الهدمي بادر إليها القناصل العامون لدول بريطانيا، واسبانيا، وفرنسا، والمانيا، وايطاليا، والسويد في القدس الشرقية وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وفي مكالمة أخرى مع القنصل التركي.

وشرح الهدمي خلال الاتصال تفاصيل عملية اعتقاله من قبل شرطة ومخابرات الاحتلال يوم الجمعة من منزله في القدس، وما تخللها من عملية تخريب متعمد بمنزله واستخدام الكلاب البوليسية، ثم الاعتداء عليه بالضرب أثناء التحقيق معه، وإجباره على ارتداء كمامة مستعملة عليها بقع دماء.

#فادي الهدمي #الاحتلال الاسرائيلي #اعتقال الهدمي #وزير شؤون القدس

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