"الأمر يشبه كونك مريضا".. الصحة العالمية تحذر من تخفيف تدابير احتواء كورونا

جنيف /سما/

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، إن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.

وأضاف ليندميير أن المنظمة لا توجد لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن "أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

وتابع "الأمر يشبه كونك مريضا.. إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات".

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.

في سياق آخر، حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، من نقص الأطقم الطبية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أطقم التمريض والقبالة.

ولفت المنظري إلى أن التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعيا دول شرق المتوسط إلى تسريع وتيرة الجهود لزيادة تدريب الفرق الطبية، محذرا من وجود نقص في أعداد التمريض.

وقال: "فرق التمريض تعمل على مدار اليوم دون كلالة ويخاطرون بحياتهم للقيام بدورهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ويتعرضون للوصم، والتعب والإرهاق نتيجة لساعات العمالة".

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة، لموازنة عدد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى.