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"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين دعما للجهود الحكومية في مواجهة "كورونا"

الثلاثاء 07 أبريل 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام" تنظم موجتي بث موحدتين دعما للجهود الحكومية في مواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

تنظم وزارة الإعلام، موجتي بث إذاعية موحدتين، بمشاركة واسعة من الاذاعات العاملة في كافة محافظات الوطن، يومي الخميس والجمعة المقبلين، اضافة الى موجتيها اليوميتين المستمرتين منذ 9 آذار/مارس، في كافة محافظات الوطن لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الموجة الخاصة الأولى تنطلق الخميس المقبل، من محافظة نابلس عند الساعة 12 ظهرا من إذاعة صوت النجاح، داعية الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء الشريكة، لتنسيق الربط مسبقا على هذه الموجة، ثم الربط على صفحة اذاعة صوت النجاح، وفضائية النجاح، والبث الاذاعي من خلال موقع جامعة النجاح الوطنية.

وأضافت أن الموجة الثانية تنطلق يوم الجمعة المقبل، من مقر إذاعة القرآن الكريم بمدينة نابلس، من التاسعة صباحا وتستمر طوال اليوم، مؤكدة أن على الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء الشريكة الراغبة بالمشاركة، تنسيق الربط على هذه الموجة من خلال رابط البث المباشر على الانترنت.

وتابعت الوزارة أنه: "على الاذاعات التي ترغب بالبث ضمن ترتيباتها الفنية والتقنية بشكل منفصل، التواصل معنا لأية معلومات".

وأوضحت أن هذه الموجة تتميز بمشاركة دولية من أطباء فلسطينيين يقيمون في إيطاليا، وعدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين والسامريين، إضافة الى كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الامني والصحي والمحافظين.

وكانت عشرات من وسائل الاعلام الوطنية في كافة المحافظات شاركت في موجات البث الموحدة التي أطلقتها الوزارة منذ مطلع الاسبوع الثاني من شهر اذار الماضي، بالتزامن مع الاجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

#وزارة الاعلام #فيروس كورونا #موجة مفتوحة

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