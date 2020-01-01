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الخليل: إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين

الثلاثاء 07 أبريل 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين


الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وآخر بعضة كلب، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أحمد الحلايقة، إن مواجهات اندلعت في منطقتي "شعب التينة"، و"المجالس"، بين المواطنين ومستوطني "أسفر" المقامة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ، بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضاف الحلايقة أن هجوم المستوطنين على المواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم بالمنطقتين المذكورتين جاء بهدف إرغامهم على تركها لصالح توسيع المستوطنة، حيث سيج مستوطنون خلال الأيام القليلة الماضية أراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الحلايقة بالأسلاك الشائكة.

بدوره، قال المتحدث باسم العائلة، التي تملك آلاف الدونمات بالمنطقة، محمد علي المشني الحلايقة إن العائلة ستواصل حماية أرضها، من خلال زراعتها والتواجد فيها، وسنرغم الاحتلال ومستوطنيه على تفكيك ما أقاموه فيها من بركسات وخيم وحظائر لماشيتهم.

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