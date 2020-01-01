السفير عبد الهادي يبحث مع مدير عام "الأونروا" في سوريا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، مع مدير عام وكالة الأونروا في سوريا أمانيا مايكل إيبيي، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ووضع إيبيي، السفير عبد الهادي، خلال لقاء عبر تطبيق "السكايب"، اليوم الثلاثاء، بصورة العمل الذي تقوم به "الأونروا" لمساعدة الأهالي في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن الوكالة قامت بتوزيع سلات غذائية على عائلات الأكثر ضعفا، والتي تعاني أوضاعا صعبة في المخيمات.

وأضاف: خلال أيام ستنتهي "الأونروا" من توزيع المساعدة المالية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنه سيتم توزيع معونة مماثلة لهم خلال الشهر المقبل.

وثمن إيبيي جهود القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وجهوده المستمرة في دعم "الأونروا".

من جهته، أشاد السفير عبد الهادي، بالدور الذي تقوم به "الأونروا" لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً للمزيد من الخدمات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم بأسره بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

كما وضعه بصورة العمل الذي تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس، من توزيع معقمات ومنظفات على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا للوقاية من فايروس "كورونا" المستجد.

واتفقا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بينهما، من أجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن "الأونروا" قامت بتوزيع مساعدات في العديد من مناطق عملياتها "حلب، واللاذقية، والسيدة زينب)، وتسعى مع الدول المانحة لتأمين المزيد من التبرعات لصالحها.