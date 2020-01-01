  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

السفير عبد الهادي يبحث مع مدير عام "الأونروا" في سوريا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

الثلاثاء 07 أبريل 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يبحث مع مدير عام "الأونروا" في سوريا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين


دمشق /سما/

 بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، مع مدير عام وكالة الأونروا في سوريا أمانيا مايكل إيبيي، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ووضع إيبيي، السفير عبد الهادي، خلال لقاء عبر تطبيق "السكايب"، اليوم الثلاثاء، بصورة العمل الذي تقوم به "الأونروا" لمساعدة الأهالي في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا أن الوكالة قامت بتوزيع سلات غذائية على عائلات الأكثر ضعفا، والتي تعاني أوضاعا صعبة في المخيمات.

وأضاف: خلال أيام ستنتهي "الأونروا" من توزيع المساعدة المالية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أنه سيتم توزيع معونة مماثلة لهم خلال الشهر المقبل.

وثمن إيبيي جهود القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وجهوده المستمرة في دعم "الأونروا".

من جهته، أشاد السفير عبد الهادي، بالدور الذي تقوم به "الأونروا" لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً للمزيد من الخدمات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم بأسره بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

كما وضعه بصورة العمل الذي تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية، بتوجيهات من الرئيس، من توزيع معقمات ومنظفات على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا للوقاية من فايروس "كورونا" المستجد.

واتفقا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بينهما، من أجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن "الأونروا" قامت بتوزيع مساعدات في العديد من مناطق عملياتها "حلب، واللاذقية، والسيدة زينب)، وتسعى مع الدول المانحة لتأمين المزيد من التبرعات لصالحها.

#منظمة التحرير #انور عبد الهادي #الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

تداعيات حادث النصيرات.. القضاء الأعلى بغزة يصدر بيانا هاماً بشأن محطة المشهراوي

لأول مرة الصين بلا وفيات وأمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة ومجلس الأمن يتدخل

صحة غزة: كميات مواد فحص كورونا انتهت مساء اليوم,, وتكشف موعد وصول ومساحة المختبر الجديد

صحيفة عبرية: إسرائيل تفشل في جلب أجهزة تنفس وهذا هو البديل!

الأخبار الرئيسية

اسرى الاحتلال

نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

غزة: مركز حقوقي يحذر من تفشي كورونا ويطالب بإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار

تقسيم القدس إلى 7 مناطق.. الاحتلال يصادق على جملة تقييدات جديدة عشيّة عيد الفصح

عباس

قرار رئاسي بتأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ

تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في الضفة ما يرفع الحصيلة لـ260