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منظمة الصحة العالمية: الصين نجحت في تقليل نسبة وفيات "كوفيد-19"

الثلاثاء 07 أبريل 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: الصين نجحت في تقليل نسبة وفيات "كوفيد-19"


بكين /سما/ (شينخوا)

 قال غودن غاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن الصين خفضت نسبة الوفيات الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بنجاح.

وأضاف غاليا أن ووهان، مركز تفشي المرض في الصين، استطاعت أن تقلل نسبة الوفيات إلى نحو أربعة في المائة، كما انخفض العدد في مناطق أُخرى في الصين لأقل من واحد في المائة.

واستطرد المسؤول أنه من الطبيعي أن يكون هناك معدلات وفاة عالية في بداية تفشي العدوى، حيث يتجاوز ارتفاع حالات الإصابة قدرة الخدمة الصحية على تقديم العناية المركزة.

#الصحة العالمية #الصين #فيروس كورونا #وفيات #كوفيد 19

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