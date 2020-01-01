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"التكافل الاجتماعي" تعلن حصيلة تبرعات "خيرك سابق" في نابلس

الثلاثاء 07 أبريل 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التكافل الاجتماعي" تعلن حصيلة تبرعات "خيرك سابق" في نابلس


نابلس / سما /

قامت لجنة التكافل الاجتماعي في محافظة نابلس بفتح صناديق مبادرة "خيرك سابق" التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة "ليل نهار" الاستهلاكية في شهر شباط الماضي، حيث بلغت قيمة التبرعات (50 ألف شيكل)، وبالمقابل أضافت اللجنة من قِبلها مبلغاً مماثلاً ليتم تخصيص هذه التبرعات لشراء طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المحتاجة في المحافظة.

وأشار مدير دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة مازن الدنبك إلى أن هناك جهوداً موحدة تُبذل من الجهات المعنية بموضوع المساعدات لمساندة العائلات المتعففة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، مضيفاً: إن لجان الطوارئ في كل منطقة من محافظة نابلس أرسلت قوائم بأسماء العائلات المحتاجة، حيث سيتم فرزها بأقرب وقت وتقديم المساعدات اللازمة لها حسب الاولويات.

#تبرعات #نابلس #لجنة التكافل الاجتماعي

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