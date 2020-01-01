غزة: شخص يسرق ألف لتر سولار من مخزن شركة جوال في النصيرات

غزة / سما /

تعرضت إحدى مخازن شركة جوال في المحافظة الوسطى لعملية سرقة.

وقالت مباحث الوسطى، إنها أنجزت شكوى سرقة ألف لتر سولار داخل مخزن شركة جوال في النصيرات.

وأضافت أن الشركة تقدمت بشكوى تفيد قيام مجهول بالسرقة داخل المخازن الخاصة بها على فترات متعددة.

وتم عمل كشف ومعاينة لمكان السرقة وحصر عددا من المشتبه بهم بعملية السرقة، حيث تم استدعاء المدعو "ط.ح" لوجود كمية من السولار في بيته.

واعترف المدعو "ط.ح" بشراء السولار من المدعو "ج.م" وعليه تم استدعاء الأخير حيث أقر بسرقة مخازن الشركة وتم إحالة ملف القضية والمضبوطات لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.