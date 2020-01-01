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بيت لحم: اطلاق حملة" أسرانا عنوان للوفاء"

الثلاثاء 07 أبريل 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: اطلاق حملة" أسرانا عنوان للوفاء"


بيت لحم / سما /

 أطلق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، وعدد من الأسرى المحررين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتكافل الاجتماعي تحت عنوان "أسرانا عنوان للوفاء" في اطار مواجهة فيروس كورونا.

وقال الأسير المحرر واحد القائمين على الحملة اياد أبو عليا، إن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من توجيهات اسرانا في سجون الاحتلال من مخيم الدهيشة، في إطار التأكيد على الحال الواحد في مواجهة فيروس كورونا، من خلال التبرع ماديا منهم، مع الدعوة لمن يريد من الموظفين وأصحاب القطاع الخاص للمساهمة في الحملة.

وأضاف، أن هذا العمل الوطني الذي سيستمر حتى مساء اليوم، هو ضمن حالة التكافل الاجتماعي التي يعيشها مجتمعنا، ومردود الحملة لصالح العائلات المستورة والمحتاجة، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال الناطق باسم نادي الأسير عبد الزغاري، إن هذه المبادرة تؤكد أن شعبنا متوحد في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها مع انتشار فيروس كورونا.

#الاسرى #سجون الاحتلال

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