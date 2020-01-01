الاحتلال يفرج عن أسيرين من الخليل ونابلس

الخليل / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من محافظتي نابلس والخليل.

وأفاد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرين طارق أحمد دولة من محافظة نابلس بعد اعتقال استمر (18 عاما)، وهاشم طه أبو سنينة من محافظة الخليل بعد اعتقال استمر(13 عاما)، على حاجز بئر السبع العسكري.

واستقبل الأسيرين عند الحاجز محافظ الخليل جبرين البكري، وممثلو نادي الأسير، فيما قامت الطواقم الطبية المتواجدة في المكان بإجراء الفحوصات اللازمة للأسيرين واعطائهم الارشادات الضرورية.

كما تم تأمين نقل الأسير دولة إلى نابلس بواسطة اسعاف الهلال الأحمر.