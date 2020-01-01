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الرئيس يُصدر قرارًا بقانون بتأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ

الثلاثاء 07 أبريل 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يُصدر قرارًا بقانون بتأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ


رام الله / سما /

أصدر الرئيس ، محمود عباس، قراراً بقانون، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، وهذا يتيح للجهات القضائية المختصة، باستئخار حبس المدنيين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل على قضايا تنفيذية، على أن يستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ.

كما أصدرالرئيس، قراراً بقانون، يقضي بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية، خلال حالة الطوارئ، وذلك لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الإجراءات، سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها، أو لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة.

#الرئيس عباس

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