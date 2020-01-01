الطيبي: طائرة إنقاذ تركية تحمل طلاب الداخل والقدس

القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب النائب د. احمد الطيبي، رئيس الكتلة المشتركة، بيانا جاء فيه "أن مساء اليوم الثلاثاء سوف تهبط طائرة الخطوط الجوية التركية وعلى متنها حوالي 120 راكبا في مطار اللد.

وأضاف البيان أن "هذه الرحلة هي رحلة انقاذ لطلابنا من الداخل ومن القدس المحتلة بعد أن كانت السلطات الاسرائيلية قد رفضت هبوط طائرة يسرائير التجارية الخاصة في اسطنبول بحجج أمنية اثارتها في اللحظة الاخيرة بعد انهاء الترتيبات من قِبلنا أمام شركة يسرائير والجهات التركية، مما جعل النائب الطيبي التواصل مع أعلى الهيئات في تركيا طالبا توفير طائرة تركية وقد تجاوب الاخوة الأتراك مع هذا المطلب الانساني حيث صدرت التعليمات من مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالموافقة على التوجه لتوفير الطائرة التركية واتاحة اقلاعها من المطار الى البلاد.

وأضاف البيان أن "السلطات الاسرائيلية رفضت أمس الأول أن ينضم للرحلة طلاب غزة والضفة بالرغم من جهود الدكتور الطيبي الكبيرة لاعادتهم للوطن على متن هذه الرحله الاستثنائية.

وكان النائب الطيبي قد كلف مجد حبيب الله بترتيب وتنظيم القوائم ، حيث وصل عدد الركاب المسجلين حوالي ١٢٠ .