ضبط دراجة نارية مسروقة في خانيونس

خانيونس / سما /

أعلنت المباحث العامة في محافظة خانيونس - قسم غرب خانيونس عن ضبط دراجة نارية تم سرقتها من أحد المواطنين.

وقال رئيس قسم مباحث غرب خانيونس النقيب وسام عبد الهادي، إن المشتكي "أ.ن" تقدم بشكوى تفيد بسرقة دراجته النارية من منطقة الحي النمساوي بالمحافظة.

وأضاف النقيب عبد الهادي أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات وقع الاشتباه على المدعو "س.ش"، وباستدعائه والتحقيق معه أقر بقيامه بعملية السرقة.

وذكر النقيب عبد الهادي أن المذكور قام بتقطيع الدراجة إلى أجزاء وبيعها في أكثر من محافظة حيث تم جمعها وإحالة ملف القضية والمضبوطات لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.