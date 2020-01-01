  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يرش مبيدات ضارة على الأراضي الزراعية شرقي غزة

الثلاثاء 07 أبريل 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرش مبيدات ضارة على الأراضي الزراعية شرقي غزة


غزة / سما /

أقدمت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على رش مبيدات ضارة على الأراضي الزراعية في مناطق الحدود الشرقية لمحافظة غزة.

وأوضحت وزارة الزراعة في غزة، أن هذه المرة الثانية التي تقوم بها الطائرات برش المبيدات خلال أسبوع واحد، بعد إقدام الطائرات يوم الأحد الماضي على رش المزروعات بالمبيدات قبل أيام، ما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين.

واتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان، قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك قواعد القانون الدولي واستغلال جائحة كورونا وانشغال المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة لتدمير مزروعات الفلسطينيين على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، والتدخل لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية بهدف إبادة مزروعات الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، والتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

#الأراضي الزراعية #الاحتلال #وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

صحة غزة: كميات مواد فحص كورونا انتهت مساء اليوم,, وتكشف موعد وصول ومساحة المختبر الجديد

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

لأول مرة الصين بلا وفيات وأمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة ومجلس الأمن يتدخل

الأخبار الرئيسية

فيديو.. تسجيل 6 حالات جديدة بينهما طفل بفيروس كورونا في الضفة

مسؤول في حماس :إسرائيل لم تستجب لمبادرة السنوار الإنسانية

اجهزة تنفس

صحيفة عبرية: إسرائيل تفشل في جلب أجهزة تنفس وهذا هو البديل!

كورونا

لأول مرة الصين بلا وفيات وأمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة ومجلس الأمن يتدخل

الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا وإيران وكوريا الشمالية في زمن كورونا