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بلدية الخليل تنشيء ممراً خاصاً لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي للمدينة

الثلاثاء 07 أبريل 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

بدأت بلدية الخليل، اليوم الثلاثاء، باستحداث ممر خاص لتعقيم المركبات عل المدخل الشمالي للمدينة.

وأوضحت البلدية ان هذا الممر يقوم على مبادرة ريادية تقدم بها المواطن سائد زغير، بإنشاء ما يشبه الخيمة تمر من خلالها المركبات، ويتم ضخ مواد كحولية لتعقيمها من الخارج بشكلٍ كامل، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث تبنته البلدية تنفيذ هذه المبادرة.

ورحبّ رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، بكل الأفكار الريادية التي تساهم في تطوير العمل المؤسساتي، مؤكداً استعداد البلدية لتبني الأفكار الريادية التي يطرحها المواطنون الذين يمتلكون حِساً وطنياً ويشعرون بالمسؤولية تجاه مدينتهم، مقدماً شكره للمواطن "زغير" على مبادرته وحسن انتمائه لمدينة الخليل، مثمناً كذلك دور المواطن طارق النجار على مساندته للمبادرة وتوفير بعض المعدات الخاصة بالمعبر.

وأضاف: اننا ندرس النتائج المرجوة من تنفيذ هذه المبادرة، وتقييم فعاليتها من أجل تعميمها على باقي مداخل المدينة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة جائحة فايروس "كورونا".

#بلدية الخليل #تعقيم

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