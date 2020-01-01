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"مركز حماية" سلطات الاحتلال تستغل جائحة كورونا لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية

الثلاثاء 07 أبريل 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

يدين مركز حماية لحقوق الانسان المشاريع والخطط التوسعية والاستيطانية في مدينة القدس المحتلة فبرغم إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا في فلسطين المحتله، إلا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملت على استغلال هذه الحالة وقامت بالإعلان عن أضخم مشاريعها الاستيطانية.

 حيث أصدرت اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية يوم 17 آذار/ مارس الماضي  قرارا يقضي بالمباشرة بتحضير المخططات لمشروعي "تاتال 108 (أ) وتاتال 108(ب)" ، يتعلق المشروع الأول ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غربي القدس ومنطقة باب المغاربة وصولًا إلى تخوم المسجد الأقصى، فيما يتعلق المشروع الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.

وفي ذات السياق تواصل سلطات الاحتلال  فرض قيودها واجراءاتها التعسفية ضدالفلسطينيين من خلال وضعها العقبات أمام إدخال المستلزمات والادوات اللازمة لمواجهة تفشي وباء كورونا في الاراضي المحتلة.

اننا في مركز حماية لحقوق الانسان اذ ندين هذه المخططات والمشاريع الاستيطانية، والإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، فإننا نحذر من تبعاتها على حقوق الفلسطينيين وعلى حالة الاستقرار في المنطقة وندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة الى اتخاذ مواقف صارمة لوقف المشاريع التهويدية في القدس واستغلال الاحتلال انشغال المجتمع الدولي في مواجهة جائحة كورونا  في تنفيذ مشاريعها.

#مركز حماية #كورونا #الاستيطان #الاحتلال

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