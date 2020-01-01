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بالرابط.. وزارة العمل بغزة تدعو العمال المتضررين من "كورونا" لتسجيل بياناتهم

الثلاثاء 07 أبريل 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالرابط.. وزارة العمل بغزة تدعو العمال المتضررين من "كورونا" لتسجيل بياناتهم


غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل في غزة عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من إجراءات "أثّرت بشكل كبير على بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقالت: "وفي إطار تدخل وزارة العمل للحد من تبعات حالة الطوارئ على مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة، بهدف تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة، نهيب بكم تسجيل بياناتكم الدقيقة من خلال الرابط المرفق أدناه.

وأعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الخامس من مارس/ آذار الماضي، بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الأمم المتحدة توقّعت أن يؤدي وباء كورونا إلى خسارة عدد كبير من الوظائف، قد تصل إلى 25 مليونًا حول العالم.

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#العمال #كورونا #وزارة العمل

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