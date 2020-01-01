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شبكة المنظمات تؤكد أهمية العمل للحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 07 أبريل 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، أنه واجب إلزام الاحتلال الإسرائيلي لحماية صحة الفلسطينيين، بما فيهم الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.

وشدد في بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمي، على أهمية العمل على اتخاذ خطوات فورية لتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات لتمكينه من الاستجابة ومواجهة تفشي فيروس كورونا.

وحث الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والامن الغذائي والتعليم.

ودعت الشبكة الحكومة الفلسطينية إلى رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي للإيفاء بالتزامات دولة فلسطين بالمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أهمية استمرار العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس وتكثيف الجهود من أجل توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر عدم اتباع الاجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة.

#شبكة المنظمات الاهلية #كورونا

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