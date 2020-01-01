كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا لـ75 ألفا وإصابات جديدة حول العالم

وكالات / سما /

اقتربت أعداد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا حول العالم من الـ75 ألفا، فيما بغلت 1,347,624 مصاب.

مجلس الأمن يعقد أول اجتماع له بشأن كورونا الخميس

أكدت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد الخميس أول اجتماع له بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك": "سيتم عقد الجلسة يوم الخميس".

الصين تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان: "تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن جميع الحالات المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

الولايات المتحدة: 367 ألف إصابة و11 ألف حالة وفاة

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بما يقارب 11 ألف وفاة.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (362 ألف إصابة، 10722 وفاة)، إيطاليا (132 ألف إصابة، 16523 وفاة)، وإسبانيا (136 ألف إصابة، 13193 وفاة)، ويتم يوميا تسجيل عدة آلاف إصابة ومئات الوفيات في نحو 208 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و337 ألف، تم شفاء 277 ألف حالة، واقتربت الوفيات من 75 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

إسرائيل تستعد لإغلاق شامل لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 59، وعدد المصابين 9006، وصفت حالة 153 بالحرجة، منهم 113 موصولين بجهاز تنفس صناعي.

وتتجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.

ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، منع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.

ووفقا للقرار: "ستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق".

أردوغان يعلن تحويل مطارات كبرى في البلاد إلى مستشفيات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار "سنجاق تبه" في اسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو 1000 غرفة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أشار أردوغان إلى أن المطارات ستدخل الخدمة خلال 45 يوما.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي أن الولايات التركية بدأت بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا عن طريق الطلب الإلكتروني، مشددا على أنه يمنع بيعها بالمال.

وأشار أردوغان إلى عزم أنقرة تخفيض حركة التنقل إلى أدنى مستوى عبر إبقاء كافة المواطنين في المنازل باستثناء العاملين والموظفين.

مصر.. تسجيل 7 حالات وفاة و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية إنها وثقت 149 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وسجلت 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن حالات الإصابة الجديدة تعود جميعها لمصريين، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وبإعلان آخر الإحصائيات فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السادس من أبريل، هو 1322 حالة، من بينهم 259 تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

اليونان تسجل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 12 مارس

سجلت اليونان أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أمس منذ 12 مارس، ما يشير إلى هبوط منحنى الإصابات، لكن السلطات حذرت من التراخي.

وأوردت اليونان تقارير عن 20 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم، ما يزيد العدد الإجمالي للمرضى إلى 1755، وهذا هو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ أكثر من 3 أسابيع.