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كيف تتغلب على الاكتئاب داخل الحجر المنزلي؟

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتغلب على الاكتئاب داخل الحجر المنزلي؟


وكالات / سما /

رجحت دراسة جديدة أن يكون للحجر الصحي المنزلي للإنسان أثّر بشكل كبير عليه من ناحية الاكتئاب والتأثير النفسي السيء عليه.

وبحسب ما نشرت الدورية الطبية "ذا لانسيت"، فإن التأثير النفسي على الشخص يمكن أن ترتفع بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد المتفشي حول العالم، والإحباط، والملل، والخسائر المالية.

ويقدم موقع "سي إن بي سي" الأمريكي العديد من النصائح للأشخاص لمساعدتهم على تجنب كل هذه التأثيرات السلبية.

وأول هذه النصائح هي "اصنع روتينا معينا"، بحيث يمكن تغيير الملابس صباحا وأخذ حماما ساخنا، ووضع قائمة بالمهام التي تفكر بتنفيذها خلال اليوم.

وثاني النصائح هي تقسيم اليوم لأجزاء، وفقا للمهمات التي على الشخص تنفيذها، وثالثا الاهتمام بالجسد والحرص على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

ومن النصائح أيضا: "ساعد الآخرين، والبقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك وزملاءك في العمل باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير، وقلل من متابعة الأخبار، وتجهيز المعدات الطبية والأدوية الضرورية والمعقمات والكمامات".

ومن النصائح أيضا: "حارب الملل عبر استكشاف مشاريع قديمة تركتها بسبب الانشغال بالحياة اليومية، أو اقرأ كتب تكاسلت عن قراءتها، وتعلم لغة جديدة، أو الرسم".

#الحجر المنزلي #الاكتئاب

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