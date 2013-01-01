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تقرير: العالم بحاجة لنحو 6 ملايين ممرضة إضافية

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: العالم بحاجة لنحو 6 ملايين ممرضة إضافية


وكالات / سما /

أكد تقرير لمنطمة الصحة العالمية أن خدمات الصحة على ظهر الكوكب، في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، في حاجة إلى اجتذاب 5.9 مليون ممرضة إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أنه يوجد الآن ما يقرب من 28 مليون عامل تمريض في العالم.

كما سجل التقرير أن عدد الممرضات ارتفع في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، بمقدار 4.7 مليون .

وشددت منظمة الصحة العالمية في نفس الوقت على أن "نقص العاملين في التمريض في جميع أنحاء العالم لا يزال عند 5.9 مليون شخص".

ورأت المنطمة الدولية المعنية بالصحة أن هذا النقص أكثر حدة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط ​​والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية.

#ممرضات #كورونا #التمريض

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