نقابة الصيادين توضح حالة الصيد وأسعار السمك لهذا اليوم

غزة / سما /
نشرت نقابة الصيادين في قطاع غزة تقريرا حول حالة الصيد لهذا اليوم.
وأشارت النقابة أن مساحة الصيد المسموح بها من الاحتلال، من الشمال حتى ميناء غزة 3 ميل، من ميناء غزة حتى رفح 10ميل، ويسمح فقط للمنطقة ما بين الوادي وخانيونس بدخول الصيادين حتى 15ميل.
وأوضحت أن حركة الملاحة تمثلت بـ:
لنش جر (5)
لنش شنشولة (19)
حسكة سلافيح (27)
حسكة بولص ( 29)
حسكة حباري (29)
حسكة ملطش (65)
حسكة شنشولة (42)
حسكة سنار (25)
حسكة زيده (21)
وأشارت النقابة إلى أن العدد الإجمالي للصيادين الذين دخلوا البحر هو: {721}
وأفادت النقابة بأسعار بيع السمك لهذا اليوم، والمتمثلة بـ:
1 طن عصافير (10)ش
4 طن وطاوط (10)ش
500 ك سلافيح (20)ش
500 ك جلمبات (15)ش
100 ك لوكس (60)ش
100 ك فريدن (60)ش
130 ك انتياس (30)ش
130 ك جمبري (50)ش
500 ك مشكل (10)ش