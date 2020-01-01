نقابة الصيادين توضح حالة الصيد وأسعار السمك لهذا اليوم

غزة / سما /

نشرت نقابة الصيادين في قطاع غزة تقريرا حول حالة الصيد لهذا اليوم.

وأشارت النقابة أن مساحة الصيد المسموح بها من الاحتلال، من الشمال حتى ميناء غزة 3 ميل، من ميناء غزة حتى رفح 10ميل، ويسمح فقط للمنطقة ما بين الوادي وخانيونس بدخول الصيادين حتى 15ميل.

وأوضحت أن حركة الملاحة تمثلت بـ:

لنش جر (5)

لنش شنشولة (19)

حسكة سلافيح (27)

حسكة بولص ( 29)

حسكة حباري (29)

حسكة ملطش (65)

حسكة شنشولة (42)

حسكة سنار (25)

حسكة زيده (21)

وأشارت النقابة إلى أن العدد الإجمالي للصيادين الذين دخلوا البحر هو: {721}

وأفادت النقابة بأسعار بيع السمك لهذا اليوم، والمتمثلة بـ:

1 طن عصافير (10)ش

4 طن وطاوط (10)ش

500 ك سلافيح (20)ش

500 ك جلمبات (15)ش

100 ك لوكس (60)ش

100 ك فريدن (60)ش

130 ك انتياس (30)ش

130 ك جمبري (50)ش

500 ك مشكل (10)ش