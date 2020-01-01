  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نجمة سعودية تقترح تحويل المساجين لـ"فئران تجارب" للعلاج من كورونا

الثلاثاء 07 أبريل 2020 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة سعودية تقترح تحويل المساجين لـ"فئران تجارب" للعلاج من كورونا


وكالات / سما /

اقترحت الفنانة السعودية، مرام عبد العزيز، استخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وغردت مرام أمس الاثنين عبر حسابها في موقع "تويتر" قائلة: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل".

وأضافت: "كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وأثارت التغريدة غضبا وجدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا مرام واتهموها بالقسوة واللاإنسانية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2523 مصابا.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصبح العدد العام للمتوفين 38 شخصا، فيما تم تسجيل 551 حالة شفاء.



تغريدة

#مرام عبدالعزيز #السعودية #كورونا #فئران تجارب

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

صحة غزة: كميات مواد فحص كورونا انتهت مساء اليوم,, وتكشف موعد وصول ومساحة المختبر الجديد

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

مستوطن إسرائيلي مصاب بكورونا هرب من الحجر لنشره عمدا

حكومة غانتس ونتنياهو: ضم مناطق في الضفة خلال شهور

الأخبار الرئيسية

كورونا

لأول مرة الصين بلا وفيات وأمريكا تسجل 1150 وفاة جديدة ومجلس الأمن يتدخل

الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا وإيران وكوريا الشمالية في زمن كورونا

أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

نتنياهو يعلن اغلاق شامل في اسرائيل من الثلاثاء حتى صباح الجمعة