رام الله / سما /

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين تصدّر، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الوزراء ثلاثة سيناريوهات لخطة الطوارئ لمواجهة الوباء.

وإليكم أبرز عناوين الصحف:

الحياة الجديدة

15 إصابة جديدة بـ "كورونا".. وبدو وقطنة والجديرة وبيتونيا مناطق موبوءة

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

مجلس الوزراء يناقش ثلاثة سيناريوهات لخطة الطوارئ لمواجهة "كورونا"

"مركزية فتح": آن الأوان لدخول مرحلة جديدة من رص الصفوف وتنظيم العمل وتطبيق تقاليد العمل الفتحاوي

سفارتنا بمصر: لا يوجد تسجيل بيانات للمواطنين الراغبين بالسفر عبر معبر رفح

بصاق لجنود الاحتلال يهدد بتفشي "الكورونا" في بيت أمر

طبيب في انتظار العمال

إغلاق محلات الحلويات يهدد قطاع مربي الأبقار بالإنهيار

المخيمات الفلسطينية في لبنان دعوات الى التشدد وقلة الاستهتار

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس

"الكورونا" يغيب الحياة الشخصية

"كورونا" يهدد الطواقم الطبية في العالم بـ "عواقب نفسية"

وفاة طبيب فلسطيني ثان في إسبانيا بفيروس "كورونا"

كورونا يغيب "الشعبونية" النابلسية

الأيام

رصد 16 حالة "كورونا" جديدة في الضفة وواحدة في غزة

الرئيس يتحادث هاتفيا مع رئيس الوزراء الماليزي الجديد

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات ويستمع لخطة الطوارئ الصحية

جيش الاحتلال والمستوطنون يهاجمون قصرة، إخطارات بوقف بناء منشآت في مناطق الأغوار

وفاة طبيب فلسطيني ثان في إسبانيا بـ "كورونا"

محافظ نابلس يقرر تقسيم المدينة إلى 5 مناطق

"مركزية فتح" تدعو إلى رص الصفوف وتنظيم العمل في ظل أزمة "كورونا"

الاحتلال يفرج عن محافظ القدس بعد اعتقاله ليومين

المطالبة بفتح مراكز فحص "كورونا" في الأحياء المقدسية خلف الجدار

القدس: الصلاة من أجل مرضى العالم على درب الآلام الخالي قبل عيد القيامة

نتنياهو: ضم غور الأردن في غضون الشهور القليلة المقبلة

نقل رئيس الوزراء البريطاني المصاب بـ"كورونا" إلى العناية المركزة

إسرائيل: فرض إغلاق كامل من مساء اليوم وحتى الجمعة، 216 إصابة بالـ"كورونا" في المجتمع العربي

أكثر من 73 ألف وفاة في العالم جراء فيروس "كورونا"

السعودية تفرض حظر تجول بالرياض ومدن أخرى

غزة: الفصائل لم تتفق حتى الآن حول كيفية العمل الموحد في مواجهة "كورونا"

كشف تفاصيل جريمة رفح: مواطن يقتل شقيقه شنقا

أبو الغيط يسائل الصليب الأحمر حول أوضاع الأسرى

القدس

17 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

مجلس الوزراء يناقش خطط الطوارئ المعدة لمواجهة كورونا

إخطارات بوقف البناء واقتلاع أشجار في الأغوار واغلاق طرق زراعية غرب سلفيت

وفاة 18 فلسطينيا بالوباء في الخارج

اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي الجديد

أكثر من 10 آلاف وفاة و347 ألف إصابة بالفيروس في أميركا

تدهور صحة رئيس وزراء بريطانيا ووضعه في العناية المكثفة

إغلاق كامل في إسرائيل من مساء اليوم حتى صباح الجمعة

وصول شحنات دواء يابانية وصينية لإسرائيل لمحاولة التغلب على كورونا

الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث

التوصل إلى تفاهمات بين الليكود و"أزرق أبيض" بشأن تشكيل الحكومة

الاحتلال دفع قطاع الاتصالات إلى حافة الانهيار ..مطالبات برفع الحظر عن دخول الحواسيب ومعدات الاتصالات إلى غزة

دافيد كين رئيس بعثة اللجنة الدولية في القدس: العوامل الرئيسية التي تسهم في نقل العدوى إلى السجون هي المحتجزون الجدد والموظفون

التجمع المقدسي وشركة باديكو يعلنان فتح فندق سانت جورج للحجر الاجتماعي مجانا

أزمة كورونا تعطي الأضواء لترمب وتنكفئ عن منافسه المحتمل بايدن

طرقات خالية وصامتة..احتفالات غير عادية بأحد الشعانين في الأراضي المقدسة