دغلس: مستوطنون يعتدون على الأهالي ببلدة قصرة في نابلس

نابلس / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إنّ أكثر من 15 مستوطنًا اعتدوا على الأهالي في بلدة قصرة، ما دفع المواطنين للتصدي لهم لأكثر من ساعة ونصف

وأضاف دغلس في تصريحات صحفية إذاعية صباح يوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال تدخل بجنون وعنف وأغلق المنطقة واندلعت مواجهات لأكثر من ثلاث ساعات

وتابع، أنّ كل يوم هناك هجوم للمستوطنين في القرى الفلسطينية، وكأنه لا يوجد أزمة حول العالم

ونوّه، إلى أنّ يوم الاثنين، في بلدة حوارة قام مستوطن برش "مواد غريبة ومجهولة" على الأرض في الشارع الرئيسي، والدفاع المدني تدخّل على الفور لتجنب أي كارثة .

وأوضح، أنّ فايروس كورونا موجود ولكن فايروس الاحتلال هو الأخطر، هؤلاء لا يعرفون الإنسانية.

وأشار، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد نشر فايروس كورونا في كافة المناطق الفلسطينية.