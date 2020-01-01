الشرطة تنفذ عملية تعقيم لبيت المسنين في جنين

جنين / سما /

نفذت الشرطة اليوم الاثنين عملية تعقيم ونشاط توعوي في جمعية بيت المسنين الخيرية بمدينة جنين.

وذكرت الشرطة في بيان، ان فرع العلاقات العامة والإعلام نفذ بالتعاون مع فرع الشؤون الإدارية في شرطة المحافظة نشاط توعويا وحملة تعقيم لجمعية بيت المسنين الخيرية في جنين.

وشملت الحملة، تعقيم الساحات والمرافق العامة للجمعية، والممرات والغرف والمرافق التي يستخدمها المسنون، كما ونظمت لقاء من للكادر الإداري وللمسنين في الجمعية حول سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس أو إصابتهم به.

وثمنت إدارة الجمعية، هذه المبادرة ومساندة الشرطة لهذه الشريحة من الآباء والأمهات ممن تقدم بهم العمر وأصبحوا بحاجة إلى مد يد العون والمساندة من أطياف المجتمع وفعالياته المختلفة.