  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تنفذ عملية تعقيم لبيت المسنين في جنين

الثلاثاء 07 أبريل 2020 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنفذ عملية تعقيم لبيت المسنين في جنين


جنين / سما /

نفذت الشرطة اليوم الاثنين عملية تعقيم ونشاط توعوي في جمعية بيت المسنين الخيرية بمدينة جنين.

وذكرت الشرطة في بيان، ان فرع العلاقات العامة والإعلام نفذ بالتعاون مع فرع الشؤون الإدارية في شرطة المحافظة نشاط توعويا وحملة تعقيم لجمعية بيت المسنين الخيرية في جنين.

وشملت الحملة، تعقيم الساحات والمرافق العامة للجمعية، والممرات والغرف والمرافق التي يستخدمها المسنون، كما ونظمت لقاء من للكادر الإداري وللمسنين في الجمعية حول سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس أو إصابتهم به.

وثمنت إدارة الجمعية، هذه المبادرة ومساندة الشرطة لهذه الشريحة من الآباء والأمهات ممن تقدم بهم العمر وأصبحوا بحاجة إلى مد يد العون والمساندة من أطياف المجتمع وفعالياته المختلفة.

#الشرطة #تعقيم #جنين

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس

مستوطن إسرائيلي مصاب بكورونا هرب من الحجر لنشره عمدا

الأخبار الرئيسية

أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية قد تمنعها من الوفاء بالتزاماتها

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

نتنياهو يعلن اغلاق شامل في اسرائيل من الثلاثاء حتى صباح الجمعة

صحة غزة: كميات مواد فحص كورونا انتهت مساء اليوم,, وتكشف موعد وصول ومساحة المختبر الجديد

حكومة غانتس ونتنياهو: ضم مناطق في الضفة خلال شهور