الاحتلال يحول ثلاثة شبان للاعتقال الاداري

بيت لحم / سما /

حولت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الشبان: مصطفى عطية الحسنات (22 عاما)، ويزن يوسف البلعاوي (21 عاما)، ورامز اللحام (22 عاما) وثلاثتهم من مخيم الدهيشة للاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشبان الثلاثة فجر التاسع عشر من شهر آذار الماضي من منازلهم اثناء خضوع بيت لحم لإجراءات وقائية لمحاربة فايروس كورونا، حيث اقتحم جنود الاحتلال منازلهم واعتدوا خلال ذلك عليهم وعلى افراد من عائلاتهم، واخضعوهم طيلة الفترة الماضية للتحقيق في سجن الجلمة الى ان جرى تحويلهم للاعتقال الاداري.

يذكر ان هؤلاء الشبان، هم أسرى محررون، كان أطلق سراحهم قبل عدة اسابيع من اعادة اعتقالهم مؤخراً، حيث كان أمضى الحسنات سنتين قيد الاعتقال الاداري واطلق سراحه قبل شهر من اعتقاله الحالي، أما اللحام فقد كان امضى 20 شهرا في الاعتقال الاداري، واطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله الحالي، فيما امضى البلعاوي محكوميته البالغة عامين واطلق سراحه ايضا قبل شهرين من اعتقاله الحالي.