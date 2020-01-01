31 ضحية غالبيتهم بالجزائر واكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 دولة عربية

عواصم /سما/

بينت أحدث الإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد- "كوفيد19"، حتى مساء اليوم الاثنين، تسجيل 31 ضحية و 1086 إصابة جديدة مؤكدة في عشر دول عربية.

وأوضحت الإحصاءات، أن ست دول عربية أعلنت عن وقوع الضحايا الـ31، وهي: الجزائر، والسعودية، والعراق، والإمارات، والمغرب، ولبنان، وكان غالبية ضحايا اليوم من الجزائر، التي سجلت وحدها 21 حالة وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الضحايا في البلاد إلى 173 وفاة حتى اليوم، كما سجلت الجزائر اليوم 103 إصابات مؤكدة من مجموع 1423 حالة حتى الآن.

كما أعلن في السعودية اليوم وفاة 4 أشخاص ليرتفع بذلك مجموع عدد الضحايا في المملكة إلى 38 شخصاً، إضافة إلى تسجيل 121 إصابة جديدة اليوم ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2523 شخصا.

فيما أعلنت العراق اليوم عن وفاة 3 مواطنين ليصل بذلك مجموع عدد الضحايا إلى 64 شخصا، كما أعلنت عن اكتشاف 70 إصابة جديدة من مجموع 1031 حالة هو العدد الكلي للمصابين في البلاد حتى الآن.

كما سجلت كل من الامارات والمغرب ولبنان عن حالة وفاة واحدة في كل بلد ليصل بذلك إجمالي عدد المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس في الإمارات 11، والمغرب 71، ولبنان 19 حالة وفاة حتى الآن.

وسجلت اليوم كل من الإمارات 277 إصابة جديدة من مجموع 2076 حالة، والمغرب 92 من مجموع 1113 حالة، ولبنان 14 من مجموع عدد الإصابات الحالي البالغ 541 حالة.

وفي ذات السياق أعلن اليوم في كل من: قطر اكتشاف 228 اصابة جديدة من مجموع 1,832 إصابة، والكويت عن 109 إصابات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 667 حالة، وسلطنة عمان عن 33 إصابة من مجموع 331، والبحرين 23 اصابة من مجموع 723 حالة، وفلسطين عن 16 من مجموع 253 حالة حتى الآن.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها بقسوة في 209 دول وإقليم ومنطقة حول العالم، موقعة حتى الآن 72,769 حالة وفاة منهم 3,344 وفاة اليوم، وأكثر من مليون و 318 ألف إصابة مؤكدة، منهم 45,444 إصابة اكتشفت اليوم، فيما تماثل للشفاء اكثر من 276 ألف مصاب في العالم.