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إغلاق مستودع للسلع المستعملة الإسرائيلية في بيت لحم

الإثنين 06 أبريل 2020 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مستودع للسلع المستعملة الإسرائيلية في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، وجهاز الأمن الوقائي في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، مستودعا للمواد والسلع المستعملة الإسرائيلية، تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي بشأن منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وأفادت مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم جهاد جرايسة، بأنه جرى مصادرة السلع تبعا للإجراءات الوقائية، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

ويأتي قرار الوزير العسيلي الاحترازي بشأن منع السلع الإسرائيلية المستعملة، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس "كورونا" عبر هذه السلع، التي أغلبها لا تخضع لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها.

#الاقتصاد الوطني #الضابطة الجمركية #اثاث #اسرائيل #السوق الفلسطيني #بيت لحم

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