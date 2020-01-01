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الضابطة الجمركية تضبط مخدرات من نوع (الحشيش) وحبوب مخدرة في قلقيلية

الإثنين 06 أبريل 2020 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط مخدرات من نوع (الحشيش) وحبوب مخدرة في قلقيلية


قلقيلية / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم الإثنين، في قلقيلية، كمية من المخدرات وهي عبارة عن (7 بلاطات من نوع حشيش بحجم  حوالي 100 غرام لكل بلاطة،  و53 حبة مخدر ومبلغ مالي يقدر بحوالي 30 الف شيكل )، داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية، وذلك أثناء قيام الجهاز بأعمال  التفتيش على مداخل ومخارج المدينة وذلك للقيام بواجبه في حفظ الامن والتأكد من سلامة البضائع التي تدخل للسوق، بوجد القوة المشتركة من الامن الوطني والشرطة، إذ تم ضبطها وتسليمها إلى جهة الاختصاص في شرطة مكافحة المخدرات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#الضابطة الجمركية #مخدرات #قلقيلية

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