نتنياهو: سنطبق السيادة على الأغوار خلال 6 أشهر

القدس المحتلة / سما /

أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قادة المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها الأغوار أنه سيعمل على فرض السيطرة على مناطق غور الأردن في غضون الأشهر الستة الأولى من الحكومة التي يعمل حاليًا على تشكيلها.

وأوضح نتنياهو وفقا صحيفة معاريف: أنه توصل لتفاهمات مع حزب أزرق - أبيض بشأن قضية السيادة، وأن الحكومة ستعمل على تطبيقها في الأشهر الستة المقبلة.

وقال ديفيد إلحياني رئيس مجلس مستوطنات "يشع" (المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن)، إن نتنياهو أبلغه بما تم التوصل إليه من تفاهمات وإنه يشكره على استغلال هذه الفرصة التاريخية لتمرير السيادة، بحسب قوله.

كما أعرب مجلس مستوطنات غوش عتصيون عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل الحديث من مصادر في الليكود عن أنه تم التوصل لاتفاق فعلي بين نتنياهو وغانتس بشأن قضية السيادة بعد خلاف جرى بينهما بشأنها، وأنه سيتم عرض القضية للتصويت في الكنيست على أن لا يعارض غانتس وكتلته هذ القضية.