  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: سنطبق السيادة على الأغوار خلال 6 أشهر

الإثنين 06 أبريل 2020 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنطبق السيادة على الأغوار خلال 6 أشهر


القدس المحتلة / سما /

 أبلغ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قادة المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها الأغوار أنه سيعمل على فرض السيطرة على مناطق غور الأردن في غضون الأشهر الستة الأولى من الحكومة التي يعمل حاليًا على تشكيلها.

وأوضح نتنياهو وفقا صحيفة معاريف: أنه توصل لتفاهمات مع حزب أزرق - أبيض بشأن قضية السيادة، وأن الحكومة ستعمل على تطبيقها في الأشهر الستة المقبلة.

وقال ديفيد إلحياني رئيس مجلس مستوطنات "يشع" (المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن)، إن نتنياهو أبلغه بما تم التوصل إليه من تفاهمات وإنه يشكره على استغلال هذه الفرصة التاريخية لتمرير السيادة، بحسب قوله.

كما أعرب مجلس مستوطنات غوش عتصيون عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل الحديث من مصادر في الليكود عن أنه تم التوصل لاتفاق فعلي بين نتنياهو وغانتس بشأن قضية السيادة بعد خلاف جرى بينهما بشأنها، وأنه سيتم عرض القضية للتصويت في الكنيست على أن لا يعارض غانتس وكتلته هذ القضية.

#نتنياهو #الليكود #مستوطنات الضفة #ضم الضفة #الاغوار #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #غانتس #كاحول لافان

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه برفح

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

نتنياهو يعلن اغلاق شامل في اسرائيل من الثلاثاء حتى صباح الجمعة

صحة غزة: كميات مواد فحص كورونا انتهت مساء اليوم,, وتكشف موعد وصول ومساحة المختبر الجديد

حكومة غانتس ونتنياهو: ضم مناطق في الضفة خلال شهور

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا