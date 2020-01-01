بسبب كورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة البريطانيّة، بوريس جونسون، عن نقل رئيس وزراء البلاد إلى وحدة العناية المُركزة بعد أن تدهورت صحّته.

وطالب جونسون، بأن ينوب عنه وزير خارجية بريطانيا في رئاسة الوزراء خلال فترة علاجه من فيروس كورونا. وذكرت مصادر أنه تم وصل جونسون بجهاز التنفس الاصطناعي لكنه لم يغب عن الوعي.

وقالت مصادر صحافية أن حالة جونسون الصحية قد تدهورت، وعلى إثر ذلك نُقل إلى العناية المُركزة. وفي سياق متصل، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة.

وفي تصريح لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قال إنني "أتلقى عناية ممتازة وأشكر أطباء القطاع الصحي الوطني على جهدهم وعملهم الدؤوب".