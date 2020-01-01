وصول شحنة دواء يابانية لإسرائيل لمحاولة التغلب على كورونا

القدس المحتلة / سما /

وصل إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، شحنة يابانية من دواء "افيغان" (Avigan)، الذي يتم اختبار نجاعته في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض.

وأوضحت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن الشحنة وصلت من اليابان عبر السفارة الإسرائيلية في طوكيو ووزارتي الخارجية والصحة.

وصادقت وزارة الصحة على البدء بإجراء تجارب على هذا العقار في مستشفيات هاداسا وايخيلوف وسوروكا وبوريا.

وقد عملت سفيرة اسرائيل في اليابان على نقل كميات من العقار إلى إسرائيل لاختباره على حوالي 80 مريضًا.

وقال بروفيسور ران نير باز: إن الدواء قد يؤدي إلى تقصير الفترة التي يعاني خلالها المريض من الفيروس ويقلص إفرازات الفيروس، وبذلك فإنه قد يؤدي إلى أعراض أقل خطورة، مما يتيح الإستغناء عن أجهز التنفس الاصطناعي.