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الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 اصابة

الإثنين 06 أبريل 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 اصابة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 474 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصية إلى 8904 إصابات من بينها 57 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها أن مجمل الإصابات هناك 7841 مريضا وصفت حالتهم بسيطة، و197 متوسطة و140 خطيرة من بينهم 109 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 730 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5551 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 803.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 670 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1095 مصابين لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل

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