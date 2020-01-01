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نتنياهو يعلن اغلاق شامل في اسرائيل من غدا حتى صباح الجمعة

الإثنين 06 أبريل 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن اغلاق شامل في اسرائيل من غدا حتى صباح الجمعة


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة ستصادق الليلة على قرار بفرض إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء يوم غد، الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة المقبل؛ في إجراء احترازي منعا لتفشي جائحة كورونا.

وشدد نتنياهو على أن القرار سينص على إغلاق شامل ومنع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الساعة الرابعة مساء الثلاثاء، حتى الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل.

كما سيمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح اليهودي، باستثناء البلدات العربية.

وعلق نتنياهو على هذه الإجراءات قائلا: "أعلم أننا نتحدث عن قيود شديدة، ولكن ليس هناك خيار آخر"، وشدد على التعليمات سوف "تفرض وتطبق بصرامة من قبل سلطة إنفاذ القانون".

ولفت نتنياهو إلى أن سكان بعض المناطق في مدينة القدس سيطالبون بالبقاء في مناطق محددة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وحول انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، قال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إن "الوضع جيد بسبب الخطوات المنهجية التي اتخذناها. هناك تحسن، ولكن أولئك الذين يعتقدون أن الأزمة في نهايتها مخطئون".

يتبع..

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