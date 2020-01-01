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الصحة تعتمد الهلال في عتيل مركز طوارئ لاستقبال المرضى

الإثنين 06 أبريل 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعتمد الهلال في عتيل مركز طوارئ لاستقبال المرضى


طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن وزارة الصحة اعتمدت الهلال الأحمر في عتيل، مركز طوارئ لاستقبال المرضى وتقديم العلاجات اللازمة لهم، وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى إذا ما استدعت الحالة ذلك.

جاء ذلك بعد ان قررت وزارة الصحة إغلاق مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، وذلك عقب الاعلان عن اكتشاف إصابة بفيروس كورونا لاحد المرضى في المستشفى.

واشار المحافظ الى ان مدير عام المستشفيات د. نجي نزال أكد اعتماد وزارة الصحة للهلال الأحمر في عتيل مركزاً للطوارئ، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء، لاستقبال المرضى ومعالجتهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

وفي سياق متصل اعلن الدكتور غسان نمر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اليوم الاثنين، ان نتائج الفحوصات التي اجريت لـ 16 من الطاقم اعضاء الطاقم الطبي في مستشفى الشهيد ثابت، سلبية، وانهم بالحجر الصحي وستتم اعادة الفحص لهم بعد خمسة أيام للتاكد من عدم اصابة احد منهم.

#محافظ طولكرم #الهلال الاحمر #الصحة #طوارئ

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