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حجز عشرات المركبات وإغلاق متاجر ومطاعم في بيت لحم

الإثنين 06 أبريل 2020 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حجز عشرات المركبات وإغلاق متاجر ومطاعم في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد الحقوقي طارق الحاج: إنه تم اليوم الاثنين، حجز 41 مركبة، وإغلاق 15 محلا لبيع الملابس والأحذية، وثلاثة مطاعم في بيت لحم، لمخالفتها حالة الطوارئ المعمول بها.

وأضاف الحاج، أنه سيصار الى إعادة المركبات لأصحابها بعد توقيعهم على تعهد بعدم استخدامها مرة أخرى، إلا إذا لزم الأمر وفق تصريح خاص، أو وفق ظروف إنسانية مقبولة لدى الأجهزة الأمنية، مشيرا الى أنه إذا تم ضبطها مرة أخرى سيتم حجزها حسب الحجز الإداري لمدة 14 يوما مع دفع غرامة مالية.

وأشار الى أن الإجراءات الأمنية في بيت لحم، شهدت اليوم إعادتها الى نقطة البداية من خلال ضبط الأمور بصرامة، بعد أن تم السماح بإعادة فتح البنوك امام المواطنين لصرف رواتبهم، وعليه كانت هناك زيادة في حركة المواطنين ومكوثهم مدة أطول في بيت لحم.

وقال الحاج" رسالتنا الى المواطنين الالتزام في منازلهم لأن الخطر ما زال قائما، ونحن نعول كثيرا على التزامهم وتعاونهم لاجتياز المرحلة.

#بيت لحم #الشرطة #طوارئ

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