  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الحكم المحلي يصادق على صرف 215 ألف شيقل لعمال النظافة في بلدية غزة

الإثنين 06 أبريل 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يصادق على صرف 215 ألف شيقل لعمال النظافة في بلدية غزة


رام الله / سما /

صادق وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح على صرف وتحويل 215 ألف شيقل لعمال النظافة وتحسين والوضع البيئي في مدينة غزة.

وأكد الصالح، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحكم المحلي، اليوم الاثنين، أن هذه دفعة لعمال بلدية مدينة غزة، وسيتم تحويل دفعات أخرى لباقي بلديات القطاع تباعا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة بالعمل في قطاع غزة دون انقطاع طوال السنوات السابقة، وستقوم بتنفيذ المشاريع الحيوية والتطويرية في الكثير من المجالات، حيث نفذت من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات 141 مشروعا بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار في عام 2019 فقط، إضافة إلى مشاريع أخرى من خلال الصناديق العربية ومنحة البنك الإسلامي للتنمية ومنحة البنك الدولي، بالتوازي مع ما تقوم به في المحافظات الشمالية.

وأوضح الصالح أن جهودا كبيرة تبذل لتجنيد الأموال من كافة الجهات لتنفيذ المزيد من المشاريع هذا العام.

#مجدي الصالح #الحكم المحلي #عمال النظافة #بلدية غزة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف قضية قتل مواطن على يد شقيقه برفح

انتحار شاب في غزة

كورونا .. بوادر أمل بأوروبا وأميركا تنتظر أسبوعا "مروعا" بعدد الوفيات

محدث: 15 اصابة جديدة بكورونا بالضفة وبدو وقطنة والجديرة مناطق موبوءة يمنع دخولها

قيادي في حماس: ليس هناك مؤشرات على تجاوب إسرائيل مع مبادرة السنوار

مستشرق إسرائيلي يزعم : اشتيه يزيد فرص تنافسه لوراثة الرئيس عباس

يديعوت تزعم : حماس في غزة تتحدث مع اسرائيل حول الاسرى ومواجهة كورونا

الأخبار الرئيسية

للمرة الأولى.. طهران تعلن إنتاج عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 253

اتفاق ائتلافي وشيك: "كاحول لافان" يصل إلى تفاهمات مع الليكود

فلسطين

طالع: أعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

1

الاوقاف بغزة تصدر بيان هام بخصوص اغلاق مساجد