"الاقتصاد" تغلق ثلاثة مشاغل خياطة غير مرخصة وتحيل تاجرا للنيابة العامة

رام الله / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ثلاثة مشاغل غير مرخصة في محافظات طولكرم، ونابلس، والخليل، تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن طواقمها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضبطت 10 آلاف كمامة، و1100 بدلة طبية غير مطابقة للمواصفات، خلال 24 جولة رقابية، شملت 164 محلا تجاريا، مضيفة أنه تم إحالة تاجر من مدينة رام الله للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد.

وأشارت إلى أنها أخطرت عددا من المحال التجارية لتصويب وضعها القانوني، وضبطت والضابطة الجمركية في مدينة طولكرم مواد تموينية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع، كما تعاملت مع 29 شكوى وردت من قبل المواطنين، عبر الرقم 129 وصفحة الوزارة الرسمية الفيسبوك.

في سياق آخر، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، من بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك التي تنتحل اسمها وتقوم بنشر اخبار مفبركة تضلل الجمهور.

وأكدت الوزارة أنها تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية Ministry of National Economy على الرابط https://www.facebook.com/MNEPalestine/ وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك.

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة، مؤكدة أنها لا تتحمل اي مسؤولية عن المعلومات أو أخبار تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.