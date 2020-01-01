غزة: انتهاء فترة العزل لمئات المواطنين ومناشدات بتوفير مواد الفحص المخبري

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، انتهاء فترة العزل الصحي لنحو 632 من المواطنين في عدد من مراكز الحجر في مناطق متفرقة من القطاع، حيث خرجت الدفعة الأولى منهم اليوم وسيتم خروج دفعة أخرى يوم غد.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في حديث للصحافيين من أمام مركز مسقط قيزان النجار شرق خانيونس، إن عملية العزل انتهت بعد 21 يومًا، وبعد الإطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وأشار إلى أنهم سيعودون لمنازلهم بعد إعطائهم التعليمات اللازمة بعدم الاختلاط والتزاور في الأسبوع الأول، والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، وأن يبقوا في المنزل خلال هذا الأسبوع للاطمئنان على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ووجه القدرة نداء استغاثة للمؤسسات الدولية بضرورة توفير مواد الفحص المخبري، مبينًا أن ما يتوفر في القطاع سينفذ هذا المساء.

وقال "لا يمكن للطواقم الفنية بالمحتبر المركزي أن تجري الفحوصات دون توفر هذه المواد .. نحن نناشد الجميع بتدارك الوضع الصحي والوضع الميداني خاصة في ظل انتشار وباء كورونا حول القطاع ونطالب بتوفير مواد الفحص المخبري قبل فوات الاوان".

من جانبه قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إن الوزارة ستواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتعلقة بمراكز الحجر الأخرى التي لا يزال فيها عدد من المواطنين.

وبين أن الجهات الحكومية المختصة بغزة تعمل كخلية مشتركة، مجددًا الدعوة لجميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعامل بكل جدية وعدم التساهل، وارتداء الكمامات الواقية في حل التنقل للضرورة.

وقال "إن الإجراءات الوقائية ما زالت مستمرة؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الظروف الصعبة، ونستمر في محاصرة الوباء".