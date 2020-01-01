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تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 253

الإثنين 06 أبريل 2020 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 253


رام الله / سما /

 قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه جرى تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في بلدة نعيم بمحافظة الخليل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة.

وأضاف نمر، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، أن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل، والعمال الأربعة من بني نعيم هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، والأجهزة الأمنية تقوم بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد وأخذت لهم فحصوصات.

#فيروس كورونا #اصابات #فلسطين #كورونا في فلسطين #غسان نمر

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